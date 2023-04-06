Цены на ювелирные изделия в Казахстане выросли сразу на треть за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство ювелирных и аналогичных изделий за январь-февраль 2023 года составило 212 млн тг — на 6,3% больше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Среди регионов РК наибольший объём производства пришёлся на Алматы: 95,4 млн тг. Следом идут Карагандинская область (33,4 млн тг), Астана (24,5 млн тг), Шымкент (20,5 млн тг) и Восточно-Казахстанская область (15,9 млн тг). Значительные объёмы также пришлись на Костанайскую (11,8 млн тг) и Павлодарскую (7,5 млн тг) области. В остальных регионах выпуск в секторе не превысил 1 млн тг.

В целом за 12 месяцев прошлого года производство ювелирных и аналогичных изделий составило 1,4 млрд тг — на 4,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с январём–декабрем 2021 года (когда показатель составлял 1,3 млрд тг).

Более двух третей объёма производства в секторе за январь-февраль 2023 года пришлось на ювелирные изделия из благородных металлов: 146 млн тг — на 10,1% больше в деньгах по сравнению с январём-февралём 2022-го.

Ещё треть пришлась на прочие изделия из благородных металлов и природных или искусственных, драгоценных или полудрагоценных камней: 66 млн тг — на 1,2% меньше, чем годом ранее.

Цены на ювелирные изделия и часы в стране по итогам февраля 2023 года выросли сразу на 33,2% за год. Для сравнения: годом ранее рост составлял лишь 6,2%.

Золотые обручальные кольца в РК подорожали за год на 35,6%, в то время как годом ранее рост составлял 5,7%. Самое заметное удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области: сразу на 71,6%. Следом идут Жетысуская (на 61,7%) и Алматинская (на 60,1%) области. Практически в 1,5 раза подорожали золотые обручальные кольца в Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Меньше всего стоимость таких колец выросла в Актюбинской (на 3,7%), Атырауской (на 6,9%) и Западно-Казахстанской (на 10,7%) областях.



