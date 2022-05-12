Цены на уголь необходимо взять на особый контроль - глава Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недобросовестные перекупщики резко повысили цены на уголь в сентябре прошлого года. Учитывая данный факт, нужно заблаговременно обеспечить население углем. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что в сентябре прошлого года из-за раннего похолодания в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях образовались большие очереди на покупку угля. Пользуясь ситуацией, недобросовестные перекупщики резко повысили цены на уголь. Это вызвало ажиотаж среди населения», - сказал Премьер-Министр в ходе заседания Правительства.

По его словам, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами нужно организовать работу по заблаговременному обеспечению в необходимых объемах угля для населения, ТЭЦ и котельных.

«Поручаю своевременно провести на местах информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации угля населению. Компании «Қазақстан темір жолы» - обеспечить подвижным составом для поставки угля на электростанции в приоритетном порядке. Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста, особенно на уголь для населения», - обратился А. Смаилов.

Ранее глава Правительства поручил Министерству энергетики и акиматам до начала отопительного сезона полностью проверить все тепловые и энергетические объекты и утвердить планы по подготовке объектов к отопительному сезону до 1 июня.



