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    Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК

    17 Мая 2023, 14:45

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка, реализуемый вне товарных бирж, вырастут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект приказа Минэнерго об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок РК вне товарных бирж, размещен на портале «Открытые НПА».

    «Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года в размере 40 320,00 тенге (сорок тысяч триста двадцать) за тонну без учета налога на добавленную стоимость», - отмечено в документе.

    Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

    Отметим, что сегодняшняя предельная цена сжиженного нефтяного газа составляет 33 600 тенге за тонну.

    Проект-приказ будет находиться на публичном обсуждении до 30 мая.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Цены и тарифы Нефть Минэнерго РК
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