Цены на социально значимые товары стабилизируют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом города, крупными предприятиями розничной торговли, рынками, местными товаропроизводителями и крестьянскими хозяйствами. Мероприятие прошло в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задача соглашения – стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары, установление механизма взаимного сотрудничества по обеспечению населения города качественными продовольственными товарами по доступным ценам, а также поддержка местных товаропроизводителей.

В рамках меморандумов в крупных торговых сетях торговая надбавка на социально значимые продукты составит не более 5% от входной цены. Местные товаропроизводители приняли обязательства об обеспечении собственной продукцией внутренний рынок Актобе в приоритетном порядке, а также применение фиксированной торговой надбавки для реализаторов их продукции. Продовольственные рынки обязуются не допускать необоснованного повышения цен на аренду торговых мест, предоставлять местным товаропроизводителям торговые места в приоритетном порядке.

Акимат города окажет полную поддержку всех инициатив социально ответственных предпринимателей, в том числе по продвижению продукции местных товаропроизводителей на внутренние и внешние рынки, а также содействие по решению проблемных вопросов предприятий.

Аким города Мурат Журебеков, подводя итоги 2022 года, отметил положительный результат и эффективную динамику работы по стабилизации цен на основные продукты питания.​

Сегодня в целях сдерживания и стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акиматом на ежедневной основе продолжается мониторинг цен на 19 позиций социально значимых продовольственных товаров и за соблюдением условий меморандумов направленных на сдерживание цен и поддержку местных товаропроизводителей.

«По городу мы полностью обеспечиваем себя основными социально-значимыми товарами. Из других регионов мы поставляем лишь сахар, рис, гречку и соль», - сказал Мурат Журебеков.

​Акиматом созданы 10 рабочих групп по мониторингу объектов, необоснованно завышающих цены на социальные продукты, соблюдению размера предельной торговой надбавки субъектами внутренней торговли. Рабочими группами охвачены более 1000 субъектов предпринимательства города. Организованы горячие линии для населения города по обращению имеющихся фактов завышения цен на социально значимые продовольственные товары.

Всего за 2022 год акиматом города за несоблюдение норм законодательства о регулировании торговой деятельности возбуждено 24 дел об административном правонарушений, по 19 из них вынесены постановления акимата по привлечению к ответственности в виде предупреждения, в соответствии с статьей 204-4 КоАП РК.

​В целях обеспечения населения товарами по ценам производителей и оптовых поставщиков прошлом году было проведено более 60 сельскохозяйственных ярмарок. На каждой ярмарке цены товаропроизводителей были ниже рыночных на 10-15%.

В целях поддержки местных товаропроизводителей решением конкурсной комиссии выделено 152 места по городу.