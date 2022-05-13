Цены на социально значимые продукты выросли на 16% в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе совещания Глава Правительства подчеркнул, что в рамках Комплексного плана развития области до 2025 года, принятого по поручению Главы государства, будут реализованы важные проекты, которые позволят наладить выпуск новых видов продукции, создать рабочие места и в целом повысить уровень жизни населения.

В качестве важной задачи, стоящей перед руководством области, глава Правительства назвал сдерживание роста цен на продовольствие.

«В области с начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 16%. В этой связи важно в полной мере использовать все имеющиеся инструменты для недопущения необоснованного роста цен», – подчеркнул Премьер-Министр.

Алихан Смаилов добавил, что акимату области следует усилить контроль за торговой надбавкой.

Проблема безработицы в регионе, по мнению главы Правительства, является актуальным вопросом, для решения которого требуется привлечение инвестиций. В этом году планируется запустить 21 инвестиционный проект с созданием свыше 1 тыс. рабочих мест.

Подводя итоги совещания, Премьер-Министр озвучил ряд других поручений, касающихся вопросов газификации и водоснабжения населенных пунктов Мангистауской области.

Особое внимание глава Правительства акцентировал на вопросах обеспечения фермеров необходимыми объемами кормов для скота. В этой связи Минсельхозу совместно с АО «НК «Қазақстан темір жол» и акиматом области необходимо принять исчерпывающие меры, том числе по продлению льгот и доставке кормов в регион.

Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. В регионе глава Правительства посетил ряд производственных, инфраструктурных и туристических объектов.