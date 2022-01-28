Цены на продукты в придомовых магазинах Тараза под контролем

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – «Магазины у дома» оказались в фокусе внимания жамбылских властей, нацеленных на регулирование цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, во время рабочего объезда по городу Таразу глава региона Бердибек Сапарбаев посетил небольшие магазины возле многоэтажных жилых домов и проверил цены на социально значимые продовольственные товары.

Внеплановый визит раскрыл ряд проблем.

В соответствии с Законом РК «О регулировании торговой деятельности», на социально значимый продовольственный товар субъект внутренней торговли может установить предельную торговую надбавку не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

Однако выяснилось, что в магазинах, расположенных в микрорайонах «Жайлау» и «Акбулак», торговая надбавка на некоторые товары составляет 25 - 30%.

Аким области поручил собрать информацию, касающуюся расположенных в микрорайонах магазинов и провести детальный анализ.

«Глава государства поручил ввести регулирование цен на социально значимые продукты. Вопрос сдерживания роста цен на них находится на особом контроле. Большая часть населения города проживает в многоэтажных жилых домах. Всё необходимое люди приобретают в магазинах во дворах. Поэтому, помимо крупных торговых точек, стоит уделить пристальное внимание и таким небольшим бизнес-объектам. Отдельно нужно работать с поставщиками. Необходимо изучить, по какой цене они поставляют в магазины товары, принять меры по выявленным нарушениям», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Руководителю управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияру Сейсебаеву и акиму Тараза Ержану Жилкибаеву даны конкретные поручения по стабилизации цен.

В ведомстве добавили, что в Жамбылской области работает горячая линия (8 7262 - 54 21 38) по ценам на продукты. Вы можете сообщить о фактах превышения цен на продукты питания, невыдачи фискального чека.

Напомним, на днях в облакимате состоялось совещание с участием руководителей крупных торговых центров, на котором аким области Бердибек Сапарбаев поручил принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания. Также глава региона потребовал принимать оперативные меры реагирования на факты превышения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товаров выше 15%, оборудовать овощехранилища, продолжить проведение ярмарок, устранить посреднические схемы.