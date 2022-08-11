Цены на продукты питания в Кыргызстане выросли на 12,6%

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане экономические показатели растут вместе с ценами на продовольствие, рост которого с начала года составил 12,6 %, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Согласно статданным, среди продуктов больше всего за текущий год подорожали сахар-песок – на 41 %, мука – на 25,5 %, свежие фрукты – на 20,7 %, молочные продукты – на 16,7 %, хлеб – на 14,5 %, гречневая крупа – на 14,3 %, рыба – на 13,4 %, безалкогольные напитки – на 13,2 %, мясо баранины – на 12,9 %, мясо говядины – на 7 %, свежие овощи – на 3,7 %.

С начала года прирост потребительских цен и тарифов по республике составил 9,6 %. Наряду с пищевыми продуктами цены подскочили на алкогольные напитки и табачные изделия – на 12,9 %, непродовольственные товары – на 5,6 %, тарифы на услуги, оказываемые населению – на 4,9 %.

Повышение цен и тарифов наблюдалось во всех регионах страны. При этом, максимальный скачок зафиксирован в Нарынской области КР (14,4 %) из-за наибольшего роста стоимости алкогольных напитков и табачных изделия (на 27,1 %).



