Цены на природный газ подорожали в США, но подешевели в Европе

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Фьючерсы на природный газ резко выросли в начале торгов в понедельник из-за прогнозов о резком похолодании в начале февраля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Natural Gas Intelligence.

Издание сообщает, что данные о погоде NatGasWeather за выходные показали тенденцию резкого похолодания погоды до 48 градусов, что восстановила некоторый спрос после длительного периода необычно теплой погоды.

В результате февральский контракт на Nymex вырос на 35,5 цента до $ 3,529 доллара за баррель примерно в 8:40 утра по восточному времени. Мартовский контракт вырос на 12,0 цента до $3,156.

По данным аналитического сайта Trading Economics, фьючерсы на природный газ в США выросли на 10% до $3,5 за баррель в понедельник, восстановившись с самого низкого уровня с июня 2021 года ($3,1 за баррель) в ожидании повышения спроса на отопление из-за прогнозов похолодания.

Однако стремительный рост внутреннего производства и высокие уровни хранения ограничили дальнейший рост.

Тем временем, обновленные модели прогноза погоды NatGasWeather показывают, что перспективы отступления холода европейской модели на следующей неделе значительно быстрее, чем ее американский аналог.

Как итог, европейские цены на природный газ торговались ниже 65 евро за МВтч, снизившись на 3 % на предыдущей неделе, поскольку похолодание в Европе на этой неделе должно прекратиться.

Издание утверждает, что хранилища газа по всей Европе заполнены больше, чем обычно, более чем на 78 %, а импорт СПГ, как ожидается, останется высоким, что помогает противостоять снижению поставок из Норвегии из-за ремонтных работ.

Европейские страны избежали крупного энергетического кризиса благодаря необычно теплой погоде, рекордным объемам импорта СПГ, поставкам из Норвегии и другим альтернативам, включая уголь, атомную энергию и ветер.



