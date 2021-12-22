Цены на недвижимость растут во всех странах мира - Ляззат Ибрагимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова пояснила, с чем связан рост цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть мировые тенденции, то рост цен на недвижимость сейчас происходит во всех странах мира. По итогам первого полугодия 2021 года Halyk research проводил исследование, где показал, что и в Западной Европе, и в странах Северной Америке, в Канаде, США произошел рост цен на недвижимость в двузначных цифрах. Буквально сейчас я хотела опубликовать инфографику Евростата, где мы увидим, что в таких скандинавских странах, как Швеция, произошел рост цен более чем 10%. Если оценивать вклад именно участия пенсионных накоплений в росте цен на недвижимость, если проводить многофакторный анализ, я думаю, что одна четверть факторов сыграла», - объяснила Ляззат Ибрагимова в ходе пресс-конференции в СЦК.

Она отметила, что количество сделок купли-продажи в этом году было намного больше, чем в прошлом году.

«Таким образом, здесь очень много факторов сыграло роль. Нельзя говорить, что только пенсионные накопления на это повлияли. Рост цен на недвижимость происходит везде, плюс инфляционные процессы, которые дают рост цен на продовольственные товары и непродовольственные. Если посмотреть на отдельные группы строительных материалов, то произошел рост цен буквально двузначными цифрами на арматуру, бетон. Также происходит цен на оплату труда. Резко повысилась зарплата крановщиков, запросы увеличились у тех, кто занимается строительно-монтажными изделиями. Поэтому здесь говорить о том, что только ЕНПФ повлиял, нельзя», - считает Л. Ибрагимова.

Ранее председатель правления АО «Отбасы банк» назвала самую крупную сделку по покупке жилья в рамках использования пенсионных накоплений.