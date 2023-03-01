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    Цены на лекарства перестанут регулировать в Казахстане

    1 Марта 2023, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством здравоохранения разработали план по дерегулированию цен на лекарственные средства до 2026 года. В этом году ведомства приступили к реализации первого этапа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

    На первом этапе это коснется 376 наименований безрецептурных препаратов. Второй этап запланирован на 2023-2024 годы. Это все остальные безрецептурные препараты в коммерческом сегменте. В 1 квартале 2023 года планируется определение критериев лекарственных средств. И финальный третий этап (2024-2025 годы) подразумевает дерегулирование уже рецептурных препаратов в коммерческом сегменте.

    К 2026 году планируется оставить государственное ценовое регулирование только на лекарственные средства, закупаемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

    «Казахстан является единственной страной, которая регулирует цены на все препараты. Если сравнивать с другими партнерами по ЕАЭС, то в Беларуси регулируются только препараты, применяемые для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, в Кыргызстане – препараты для лечения COVID-19, Россия регулируется только жизненно необходимые и важные лекарства, в Армении отсутствует госрегулирование», - сообщила директор департамента финансовых рынков и иных отраслей Агентства Мира Туякбаева на XIV Международном евразийском фармацевтическом форуме.

    Также, по ее словам, процедура формирования предельных цен остается непрозрачной как для госорганов, так и для бизнеса. Действующее правовое поле регулирования цен не позволяет проверить цены закупа у производителя, цены в референтных странах и определить объективность регистрируемой цены производителя.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Цены и тарифы Фармацевтика
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