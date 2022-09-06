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    Цены на ГСМ продолжают расти в Кыргызстане

    6 Сентября 2022, 21:42

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с начала этого года цены на дизельное топливо и бензин выросли на 22,5% и 5,5% соответственно. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам президента Ассоциации Канатбека Эшатова, сезонное повышение цен на горюче-смазочные материалы обусловлено мировой тенденцией роста стоимости энергоносителей, повышенным спросом в период осенних уборочных работ, а также дефицитом горючего на внутреннем рынке главного поставщика страны – Российской Федерации, где сейчас идет профилактический ремонт одновременно на трех нефтеперерабатывающих заводах. С начала года отпускная цена на дизель у НПЗ РФ выросла на 98%

    Спикер отметил, что цены на ГСМ являются социальным товаром. В этой связи нефтетрейдеры Кыргызстана предпринимают меры по недопущению резкого подорожания топлива. Конечные цены для розничных потребителей зависят от отпускной стоимости переработчиков, в связи, с чем сложно прогнозировать насколько еще поднимется цена. Все понимают, что подорожание энергоносителей на один сом может привести к подорожанию других товаров и услуг на пять сомов.

    По данным национального статистического комитета КР, в настоящее время в стране стоимость литра бензина марки АИ-95 варьируется от 65,9 до 70,9 сомов (примерно 383 -412 тенге), марки АИ-92 от 59,67 до 69,84 сомов (347-405 тенге), дизеля от 74,82 до 81,33 сомов (435-415 тенге). Самое дорогое топливо на юге страны в городах Исфана, Баткен, Ош.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Кыргызстан Кризис
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