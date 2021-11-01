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    Цены на газ в Европе растут на фоне падения объемов поставок из России

    1 Ноября 2021, 21:03

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Британские и европейские оптовые цены на газ выросли в понедельник утром на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа и начала реверсных поставок голубого топлива 30 октября, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Цена на британский газ на сутки вперед TRGBNBPD1 выросла на 37 пенсов до 1,76 фунта к 10:13 часам времени по Гринвичу. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась до 861 долларов США за 1 тысячу куб м, или 72 евро за МВтч.

    Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром 30 октября. Впоследствии на компрессорной станции Малнау в районе Франкфурта-на-Одере вблизи немецко-польской границы начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

    Трейдеры также заявили, что цены на газ корректируются после резкого падения на прошлой неделе после комментария Президента РФ Владимира Путина о том, что «Газпрому» поручено увеличить объем газа в европейских подземных хранилищах.

    Тем не менее, граждане Евросоюза начали ощущать рост цен на энергоносители. В Таллине (Эстония) цена на тепло с декабря вырастет на 65,5% после того, как местной энергетической группе Utilitas было разрешено поднять цены.

    Текущая цена составляет 50,14 евро за мегаватт-час, которая вырастет до 83 евро за мегаватт-час, что означает увеличение на 65,5%.

    Эстонская компания Utilitas, поставщик централизованного теплоснабжения и производитель возобновляемой энергии, заявила, что рост вызван исключительно высоким ростом цен на природный газ.

    Аналогичная ситуация с подорожанием коммунальных услуг за отопление наблюдается и в других странах ЕС. Как заявила глава Еврокомиссии У. Ляйен одним из решений в данной ситуации является субсидирование малоимущих слоев населения правительствами стран-участниц ЕС.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Евросоюз Цены и тарифы Европа Мировые новости Топливо
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