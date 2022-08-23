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    Цены на газ в Европе повышаются

    23 Августа 2022, 22:21

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Цена на газ на торговой площадке TTF в Нидерландах вновь растет. Во вторник утром цена достигла отметки в 291 евро/МВтч, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В понедельник 22 августа торги на хабе TTF закрылись на уровне 276 евро за 1 МГвч. Это более чем на 10% выше предыдущего рекорда в 244,55 евро за МВтч, который был установлен в прошлую пятницу.

    Сегодня утром цена уже достигла отметки в 291 евро/МВтч. До 14:25 по местному времени стоимость газа снизилась до 271 евро. Эксперты отметили, что текущая цена на газ в 15 раз выше, чем обычно в это время года.

    Рост цен на газ связан с заявлением российской компании «Газпром» о проведении трехдневных ремонтных работ на газопроводе «Северный поток» с 31 августа.

    В выходные немецкие политики предупредили о проблемах с поставками газа. Эти опасения поддержал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Он сказал, что не только предстоящие месяцы и зима будут сложными, но и ближайшие пять-десять зим тоже будут не из легких.



    Фото: theice.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Европа Мировые новости Газификация
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