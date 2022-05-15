Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Цены на бензин вновь обновили рекорд в Бельгии

    15 Мая 2022, 03:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Федеральное министерство экономики Бельгии объявило, что максимальная цена за литр бензина увеличилась с 10 мая на 5%, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным телеканала VRT , это означает, что цены на топливо для автомобилистов Бельгии достигнут рекордных отметок. Автозаправочным станциям будет разрешено реализовывать бензин марки 95 по ценам до 1,957 евро за 1 литр (около 880 тенге за литр).

    Максимальная цена за литр бензина марки 98 (E5) вырастет на 5,8 цента, до 2,069 евро (около 927 тенге за 1 литр).

    Новые максимальные цены выше тех, которые были зафиксированы в середине марта, тогда максимальная цена за литр бензина 95 была установлена на уровне 1,951 евро, в то время как максимальная цена за литр бензина 98 составляла 2,023 евро.

    В марте 2022 года федеральное правительство временно снизило уровень акциза на бензин (и дизельное топливо) – до 17,5 евроцента за литр. Без снижения акцизов цены на бензин и дизельное топливо были бы еще выше.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Высокая температура воздуха фиксируется в эти дни в Бельгии
    Бельгийская авиакомпания планирует создать технический центр в аэропорту Астаны
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай