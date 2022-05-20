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    Цены на бензин в США бьют рекорды

    20 Мая 2022, 14:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На этой неделе в США средняя цена одного галлона бензина (один галлон составляет 4,54 л) выросла на 10 центов до $4,58, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

    Согласно новым данным, общие внутренние запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 4,8 млн баррелей до 220,2 млн баррелей. Одновременно увеличился суточный спрос на бензин с 8,7 млн до 9 млн баррелей. Таким образом, сокращение предложения и рост спроса привели к подорожанию автомобильного топлива. Ситуацию усугубляет общая динамика роста цен на сырую нефть на мировых рынках.

    В среду цена на нефть марки WTI снизилась на $2,81 и составила $109,59.

    Тем не менее, средняя цена бензина на заправках впервые превысила $4 в каждом штате США, а средняя национальная цена на бензин достигла рекордных $4,567 за галлон (это около $1 за один литр).

    По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), в то время как в некоторых штатах, таких как Канзас, Оклахома и Джорджия, цены на топливо впервые превысили $4, в других, таких как Калифорния, средняя цена на заправку составляет $6,05 за галлон.

    Некоторые эксперты ожидают, что все остальные Штаты в ближайшее время наверстают упущенное. По их прогнозам, средняя цена бензина в США может превысить $6 за галлон уже к августу.

    Тенденция подорожания топлива затронула и другие западные страны. В Великобритании автолюбители заправляют свои баки по $7,70 за галлон, в Нидерландах и Германии цены достигают $8,25, а в Норвегии и Дании цена галлона бензина превышает $9 (около 860 тенге за литр).

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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