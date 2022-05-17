Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Цены на бензин в Бельгии впервые превысят 2 евро за литр

    17 Мая 2022, 07:34

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Цены на бензин в Бельгии вновь бьют рекорды стоимости. Федеральная служба по экономике объявила, что с 17 мая максимальные цены, которые автозаправочным станциям разрешено устанавливать, увеличатся, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Впервые в Бельгии максимальная цена за один литр бензина марки 95 превысит 2 евро и составит до 2,025 евро (около 902 тенге за литр). Максимальная цена за литр бензина марки 98 вырастет до более чем 2,20 евро.

    Текущее подорожание на 9,2 евроцента больше предыдущей максимальной цены на топливо, установленной правительством. Цена на бензин бензин 98 (E5) вырастет на 16,1 евроцента.

    Максимальная цена за литр дизельного топлива остается неизменной – еще 5 марта текущего года стоимость одного литра дизеля превысила 2 евро.

    Цена на бензин и дизельное топливо в Бельгии зависят от колебаний цен на нефть на международных рынках. В связи с ситуацией в Украине цены на нефть значительно выросли.

    В попытке смягчить удар федеральное правительство Бельгии ввело временное снижение уровня акцизов, взимаемых с топлива. Эта мера будет оставаться в силе по крайней мере до 30 сентября текущего года. Несмотря на это, стоимость топлива для автомобилистов продолжает расти.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Бельгия Цены и тарифы Мировые новости Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай