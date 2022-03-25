Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Цены на бензин и дизтопливо пока сохраняются - глава Минэнерго

    25 Марта 2022, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков высказался по поводу цен на бензин и дизтопливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По акцизу было решение, что мы будем исключать непродуктивных посредников, которые забирали определенную долю маржи в реализации нефтепродуктов. Доля маржинальности уйдет в виде акцизов государству. Цена не вырастет из-за того, что новые акцизы применили, но подешевеет тоже вряд ли. 192 тенге – за АИ-92, АИ-93. 215 тенге – АИ-95, 230-260 тенге за дизель. Эти цены пока сохраняются», - сообщил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.

    Также министр отметил, что Казахстан по СНГ и во всем мире находится в первой пятерке по дешевизне бензина.

    «В этой пятерке первые места занимают страны, в которых вообще нет рыночных отношений и так далее. В Казахстане очень дешевые нефтепродукты и раньше это было причиной несанкционированных перетоков в сопредельные государства в больших объемах. Из-за чего в прошлом году мы начинали испытывать дефицит, потому что бесконтрольно перевозились через границу наши нефтепродукты», - пояснил министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Транспорт Цены и тарифы Общество Минэнерго РК Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде