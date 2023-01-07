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    Цены на аренду жилья повысились - эксперт

    7 Января 2023, 18:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуация на рынке аренды жилья стабилизировалась. Об этом заявила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация стабилизировалась , более того, осенью прошлого года, обсуждение архинестандарной ситуации было больше похоже на информационный шум. Большинство арендодателей, заинтересованных в долгосрочной аренде были адекватны», - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.

    Она также высказалась о возможном резком повышении цен на этом рынке.

    «Что касается разговоров о диком повышении цен – оно выражалось лишь в объявлениях владельцев незаполненной, пустой недвижимости. Да, бесспорно, цены на аренду все же повысились – это очевидно, так как спрос на нее значительно вырос», - добавила Нина Лукьяненко.

    Ранее она высказалась по поводу возможного повышения цен на жилье в новом году.

    «Рынок на сегодня наводнен предложениями переоценённой вторичной недвижимости – есть предположение, что цена на нее расти не будет», - добавила Нина Лукьяненко.

    А вот рынок первичной недвижимости, по ее словам, может заметно сжаться в количестве новых проектов.

    «В случае заметного снижения числа новых проектов, а также роста цен на строительные материалы – есть вероятность, что цена не только не снизится, но может незначительно повышаться», - считает Нина Лукьяненко.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Экономика Цены и тарифы Общество Недвижимость
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