Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Цену на макароны снизили после исключения посредников в СКО

    20 Марта 2023, 08:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента экономических расследований, в регионе действует комиссия по расследованию посреднических схем при реализации социально-значимых продовольственных товаров. Ведомство совместно с акиматом области проводит аналитическую работу по установлению излишних посредников.

    «В ходе анализа выявлен факт реализации макаронных изделий от производителя через двух-трех аффилированных посредников до непосредственного места их продажи, что сказывалось на увеличении стоимости продукции. В адрес производителя уполномоченным органом внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Уведомление исполнено в полном объеме. Продукция предоставляется напрямую предпринимателям области без необоснованных посредников», - сообщили в департаменте.

    Среднерыночная цена макаронных изделий снизилась на 20% - с 490 тенге до 355 тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Другие государственные органы Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей