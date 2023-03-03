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    Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе

    3 Марта 2023, 05:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Учреждения здравоохранения и образования областного центра, оказывающие реабилитационную помощь пациентам с особенностями развития, посетил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки по Таразу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, объезд начался с посещения центра «Ана мен бала», оказывающего реабилитационную помощь детям и взрослым.

    Центр «Ана мен бала», в котором работают более 170 сотрудников, рассчитан на 270 коек, из них 70 находятся в детском стационаре. Здесь открыты отделения неврологии, травматологии, ортопедии, кардиологии, пульмонологии.

    Главный врач Динара Карибаева подняла вопрос о необходимости проведения капитального ремонта здания центра и строительства пристройки к нему. Аким области обратил внимание ответственных лиц на том, что этот вопрос обсуждается не первый раз, и дал поручение, не затягивая, решить эту проблему.

    В областном центре реабилитации и адаптации инвалидов, областном многопрофильном центре онкологии и хирургии, областном детском центре оказания специальных социальных услуг Нуржан Нуржигитов побеседовал с пациентами, которые получают лечение и проходят реабилитацию. В разговоре с коллективами этих центров глава региона указал на важность повышения качества медицинских услуг и проявления заботы о пациентах.

    В центре оказания специальных социальных услуг получают лечение 68 детей. Здесь Нуржан Нуржигитов не оставил без внимания вопрос расширения этого центра.

    Также был обсужден проект по открытию центра поддержки детей с аутизмом. Для этого планируется провести капитальный ремонт старого здания областного онкологического центра, на базе которого будет открыт новый центр поддержки детей с аутизмом.

    Затем глава региона побывал в областном центре проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и дал ряд поручений по проведению строительных работ, учитывая необходимость проведения капитального ремонта, расширения объекта, отметили в пресс-службе ведомства.

    Как сообщалось ранее, в феврале 2022 года в Таразе открылся центр «Асыл Мирас» для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра.

    Тараз стал десятым городом в Казахстане, в котором функционирует сеть аутизм-центров «Асыл Мирас», которые работают по шести программам интервенции, направленным на выявление РАС и устранение дефицитов социальных, речевых и бытовых навыков.

    Фото пресс-службы акима Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Здравоохранение Общество
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