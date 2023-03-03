Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Учреждения здравоохранения и образования областного центра, оказывающие реабилитационную помощь пациентам с особенностями развития, посетил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки по Таразу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акима Жамбылской области, объезд начался с посещения центра «Ана мен бала», оказывающего реабилитационную помощь детям и взрослым.
Также был обсужден проект по открытию центра поддержки детей с аутизмом. Для этого планируется провести капитальный ремонт старого здания областного онкологического центра, на базе которого будет открыт новый центр поддержки детей с аутизмом.
Затем глава региона побывал в областном центре проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и дал ряд поручений по проведению строительных работ, учитывая необходимость проведения капитального ремонта, расширения объекта, отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, в феврале 2022 года в Таразе открылся центр «Асыл Мирас» для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра.
Тараз стал десятым городом в Казахстане, в котором функционирует сеть аутизм-центров «Асыл Мирас», которые работают по шести программам интервенции, направленным на выявление РАС и устранение дефицитов социальных, речевых и бытовых навыков.
Фото пресс-службы акима Жамбылской области