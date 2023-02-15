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    Центризбирком зарегистрировал список кандидатов партии «Respublica»

    15 Февраля 2023, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия зарегистрировал партийный список партии «Respublica», где после исключения двух человек осталось 23 кандидата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этот список включены 8 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 34,8% от общего числа включенных в список. Необходимая квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона»О выборах в РК», - сказал на заседании Центризбиркома член ЦИК Шавкат Утемисов.

    Он напомнил, что политические парти, выдвинувшие партийные списки, вносят из средств партии на счет ЦИК избирательный взнос в пятнадцатикратном размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список.

    «В выборах депутатов Мажилиса 10 января 2021 года партия «Respublica» не принимала участия. Избирательный взнос уплачен партией «Respublica» в полном объеме», - добавил Ш. Утемисов.

    Напомним, два кандидата - Дархан Иманашев и Олжас Султанов - исключены из списка кандидатов партии «Respublica» на выборы в Мажилис на основании их заявления в ЦИК.

    Ранее сообщалось, что ЦИК РК не допустила к участию в выборах кандидата от партии «Respublica» Сырымбека Тау. Партия «Respublica» подала документы в ЦИК РК 8 февраля.

    Список кандидатов в депутаты от партии «Respublica» был опубликован ранее.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Выборы Политические партии Политические реформы Политика ЦИК Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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