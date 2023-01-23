Центризбирком выступил с обращением к избирателям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия обратилась к избирателям в связи с предстоящими 19 марта выборами депутатов Мажилиса. Текст обращения озвучил член комиссии Шавкат Утемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Залогом реализации конституционного права на участие в выборах считается включение в список избирателей. Списки составляются местными исполнительными органами – акиматами на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании заявления, поданного в акиматы по месту их нахождения. Каждый гражданин, который не может явиться на избирательный участок по месту своей регистрации в день голосования, имеет право зарегистрироваться на избирательном участке по своему фактическому месту нахождения, подав заявление в соответствующий акимат за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 17 февраля 2023 года. При поступлении заявления акимат организует исключение гражданина из списка по месту регистрации и включение его в список избирательного участка», - говорится в обращении.

Также этим правом могут воспользоваться граждане, не имеющие места регистрации в день голосования, иногородние студенты, обучающиеся в специальных высших и средних учебных заведениях, проживающие вне общежития, граждане, работающие вахтовым методом.

«Гражданин может быть включен только в один список избирателей с учетом единого общенационального избирательного округа, а также одномандатных избирательных округов. Проверить, внесены ли вы в список избирателей по месту регистрации, можно на сайте соответствующего акимата или в колл-центре. С 4 марта 2023 года вам будет предоставлена возможность проверить свои данные в списке избирателей на вашем участке. Уважаемые избиратели! Приглашаем вас проявить правовую грамотность и реализовать свое конституционное право на участие в выборах. Своевременно предпринимайте юридически значимые действия, необходимые для включения себя в список избирателей. Голос каждого важен», - зачитал Шавкат Утемисов на заседании Центризбиркома.



