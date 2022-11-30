Централизованное теплоснабжение имеют 1 650 многоэтажек в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Областной штаб контролирует ход отопительного сезона 2022 - 2023 годов по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, для контроля за ходом прохождения отопительного сезона в регионе создан областной штаб, ежемесячно проводятся заседания штаба в соответствии с графиком работы.

«В Жамбылской области действуют 9 предприятий теплоэнергетики, 565 автономных котельных, - сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области Руслан Муздыбеков. - Централизованным теплоснабжением в регионе охвачено 1 650 многоквартирных жилых домов. Помимо этого, теплоподающие предприятия обеспечивают теплом 782 объекта образования, 388 объектов здравоохранения, 467 объектов культуры, 81 объект спорта».

По словам спикера, по строительным нормам и правилам РК отопительный сезон в Жамбылской области составляет 164 суток. На 30 ноября уже прошел 51 день отопительного сезона.

«Всего за этот период теплоэнергетическими комплексами выработано и реализовано 181 тысяча гигакалорий тепловой энергии. Все топливно-энергетические комплексы работают в штатном режиме. Диспетчерские службы всех топливно-энергетических комплексов работают круглосуточно. Соблюдение температурного графика находится на постоянном контроле», - пояснил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, похолодание с первых чисел октября стало причиной того, что отопительный сезон в регионе начался раньше обычного срока. Традиционно отопительный период в областном центре открывается 15 октября. Однако глава региона Нуржан Нуржигитов поручил подключить социальные объекты к отоплению уже с 5 октября.



