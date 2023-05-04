Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американские эксперты отмечают растущее значение центральноазиатских энергетических и продовольственных товаров в мировой экономике. Подробности, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

В аналитическом центре «Atlantic Council» прошла презентация нового доклада «Казахстан мог бы возглавить Центральную Азию в смягчении мировой нехватки энергии и продовольствия», модератором которого выступил старший директор Евразийского центра «Atlantic Council» Джон Хербст. В ходе мероприятия авторы доклада обсудили проблемные аспекты экспортного потенциала Центральной Азии и как Запад может помочь увеличению экспорта стран региона и росту их экономики.

Старший научный сотрудник Евразийского центра «Atlantic Council» Ариэль Коэн



По оценкам старшего научного сотрудника Евразийского центра «Atlantic Council» Ариэль Коэна,существует две причины, почему экспортная продукция стран Центральной Азии не поступает на мировые рынки – это отсутствие выхода к морю и недостаточный объем инвестиций в регион.

В качестве примера эксперт отметил Казахстан, добывающий 1,8 млн баррелей нефти в день, производящий 2% мирового объема пшеницы и имеющий самые большие запасы урана в мире, а также Туркменистан, обладающий огромными запасами газа.

По мнению Коэна, странам Запада следует сотрудничать с государствами Центральной Азии и поощрять проведение ими «Road Shows» (серия презентаций перед первичным публичным размещением акций - IPO) для инвестиционных сообществ как в Лондоне, так и в Нью-Йорке. В качестве примера эксперт отметил работу Международного финансового центра «Астана», который с 2015 года проводит работу по проведению IPO казахстанских компаний.

Ариэль Коэн предложил Соединенным Штатам реклассифицировать уран и, возможно, даже нефть в качестве допустимых инвестиционных проектов для международных финансовых институтов, таких как Международная финансовая корпорация Всемирного банка, ЕБРР и других. США и ЕС также могут предоставить такие инструменты как, например, страхование инвестиций.

Эксперт видит необходимость в широком участии США в формате «С5+1» (пять стран Центральной Азии и США) в сфере экономики, образования, здравоохранения, безопасности и инвестиций.

Коэн отметил, что США также необходимо подумать об отмене поправки «Джексона – Веника» 1974 года для Казахстана и других стран Центральной Азии, которое ограничивает их торговые отношения с США.

Старший научный сотрудник «Jamestown Foundation» Маргарита Ассенова



Старший научный сотрудник «Jamestown Foundation» Маргарита Ассеноваотметила, чтоТранскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Срединный коридор будет иметь решающее значение по экспорту казахстанской нефти в страны на Балканах и Черноморского региона.

В настоящее время имеются перспективные маршруты для доставки казахстанской нефти в Европу из Каспийского моря через нефтепроводы «Баку-Тбилиси-Джейхан» до Средиземного моря и «Баку-Супса» до Черного моря.

Также эксперт затронула атомную энергетику, отметив, что Казахстан является крупнейшим производителем урана в мире, но не имеет обогатительных фабрик для производства готовой продукции – ядерных стержней, в которых нуждается Европа. В этой связи требуются западные инвестиции в обогатительные фабрики Казахстана.

Ассенова считает, что вопрос строительства Транскаспийского газопровода зависит от нескольких факторов, в том числе действий Туркменистана. Данный проект будет взаимовыгодным как для Европы, нуждающейся в газе, так и для Ашхабада из-за высоких цен на данный ресурс, который будет оставаться ключевым видом топлива в ближайшие 30 лет.

Эксперт отметила, что правовая основа для строительства Транскаспийского трубопровода создана после достижения соглашения по Каспийскому морю. Только две страны Туркменистан и Азербайджан должны дать согласие на строительство газопровода по дну Каспия.

Маргарита Ассенова пояснила, что западные страны сами не инвестируют, они создают условия для инвестиций частным компаниям из своих стран, а последние решают вкладывать деньги или нет. Американская политика заключается в том, чтобы устранить торговые барьеры и создать инвестиционные условия.

«Я думаю, что Казахстан может получить большую прибыль, потому что сейчас наблюдается диверсификация экономики. С развитием Срединного коридора появится безопасный способ экспорта ресурсов из региона, что очень важно для западных компаний», - сообщила М.Ассенова.

Руководитель международной программы Международного налогового и инвестиционного центра Уэсли Хилл



Руководитель международной программы по энергетике, экономическому росту и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Уэсли Хиллподчеркнул, что Казахстан уже находится в очень хорошем положении, чтобы взять на себя ведущую роль в экспорте товаров из Центральной Азии на мировые рынки.

Эксперт объяснил, чтоуже долгое время Астана инвестирует средства в свой человеческий капитал и транзитную инфраструктуру. Так, Казахстан имеет самый большой процент студентов, выезжающих за границу с точки зрения инвестиций в образование по сравнению с любым другим государством в регионе.

Также западные инвесторы должны помочь транзитной инфраструктуре, которая нуждается в модернизации по увеличению хранилищ и цифровизации данных.

Хилл в своем выступлении сделал акцент на необходимости усиления региональной интеграции стран Центральной Азии, что предусматривает активную повседневную экономическую их деятельность.

Эксперт отметил, что в течение долгого времени страны Центральной Азии часто конкурировали друг с другом за отдаленные рынки сбыта, не в полной мере использовали свои собственный потенциал внутренних рынков. Уэсли Хилл высказал предположение, что если бы на местном уровне было бы налажено более тесное сотрудничество только по самым основным инфраструктурным вопросам, то результатом стало бы расширение сотрудничества и более эффективная реализация экспортных целей.

«Для Казахстана самое лучшее из того, что он мог бы сделать, это воспользоваться существующими механизмами расширения регионального сотрудничества, которое помогло бы решить некоторые из местных проблем», – сообщил У.Хилл.

При этом эксперт обозначил, что США могут положиться на механизм «С5+1», который уже существует, где проводятся встречи на уровне министров и предпринимаются попытки координировать общую политику.

При этом Хилл подчеркнул, что Казахстан и другие страны Центральной Азии будут вести экономическую деятельность с Россией из-за самой протяженной границы. Ссылаясь на экономические данные, эксперт отметил, что систематических нарушений западных санкций со стороны Казахстана не наблюдается и у страны есть все стимулы продолжать соблюдение международных санкций.



