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    Центр ядерной медицины MIG Qazaqstan открылся в Уральске

    30 Апреля 2023, 14:00

    УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в официальной церемонии открытия Центра ядерной медицины MIG Qazaqstan в Уральске, где будет проводиться лечение пациентов методом радиотерапии на линейным ускорителе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Открытие Центра лучевой терапии позволит выполнять генетические исследования в Западно-Казахстанском регионе первыми и сократить сроки ожидания результатов исследований из референсцентров (г.Алматы и г.Караганда) для пациентов.

    Делегации гостей, акиму области продемонстрировали передовое оборудование Центра, в том числе ключевой элемент – современный высокотехнологичный КТ сканер - Siemens Somatom Go Sim для проведения предлучевой топометрии и систему лучевой терапии Halcyon – новейший линейный ускоритель высокой точности, разработанный компанией Varian Medical Systems.

    Медпомощь в новом центре будут предоставляться всем пациентам бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи (ГОБМП), не только для жителей г. Уральск и ЗКО, но и для всех жителей республики.

    Глава Минздрава в беседе с онкологами отметила огромный потенциал ядерной медицины, который необходимо изучать и расширять функционал его применения.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Минздрав РК Здравоохранение Уральск Медицина
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