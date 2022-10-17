Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Центр Уральска остался без газа

    17 Октября 2022, 13:55

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Дома в центре Уральска остались без газа. Здесь проводят ремонтные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    По информации единой справочной службы «109», в связи с плановым проведением ремонта газопровода подачу газа приостановили в жилых домах по улицам Ихсанова, Досмухамедова, Курмангазы и проспекту Назарбаева.

    Без газоснабжения остаются 88 домов частного сектора и девять многоэтажек. Ориентировочное время проведения работ до 17:00 сегодняшнего дня, 17 октября.


    Фото: lenta.ua
    Западно-Казахстанская область Газификация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска
    Более 30 утечек газа предотвратили в Талдыкоргане
    Около трех тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО
    Строительство ботанического сада началось в Уральске
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров