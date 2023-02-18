Центр Уральска остался без газа из-за ДТП

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске грузовик повредил газовую трубу. 180 квартир в центре города остались без газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Авария произошла на улице Исатая-Махамбета, рядом с ЦОНом. Грузовик марки «МАЗ» повредил газовую трубу. Авто принадлежит ТОО «Батыс су арнасы».

«Наша техника сюда заезжала, разгружала грунт. Не заметили, оборвали газовую трубу», — прокомментировал на месте происшествия пресс-секретарь предприятия Бауыржан Гилажев.

Сейчас на месте работает аварийная бригада «КазТрансГаз Аймак». По данным пресс-службы акимата ЗКО, без газа остаются 180 квартир в двух домах на улице Исатая-Махамбета. Восстановить газоснабжение планируют до 22 часов.