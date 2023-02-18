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    Центр Уральска остался без газа из-за ДТП

    18 Февраля 2023, 19:46

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске грузовик повредил газовую трубу. 180 квартир в центре города остались без газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    Авария произошла на улице Исатая-Махамбета, рядом с ЦОНом. Грузовик марки «МАЗ» повредил газовую трубу. Авто принадлежит ТОО «Батыс су арнасы».

    «Наша техника сюда заезжала, разгружала грунт. Не заметили, оборвали газовую трубу», — прокомментировал на месте происшествия пресс-секретарь предприятия Бауыржан Гилажев.

    Сейчас на месте работает аварийная бригада «КазТрансГаз Аймак». По данным пресс-службы акимата ЗКО, без газа остаются 180 квартир в двух домах на улице Исатая-Махамбета. Восстановить газоснабжение планируют до 22 часов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия Уральск
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