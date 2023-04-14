Центр ремесленников и зал палеонтологии появились в Нацмузее РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее состоялось торжественное открытие Центра ремесленников и зала палеонтологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В церемонии открытия приняли глава Минкультуры Асхат Оралов, руководители республиканских и областных музеев, ученые и общественные деятели.

В Центре ремесленников представлены лучшие произведения декоративно-прикладного искусства, созданные современными отечественными мастерами. Этот центр, созданный по художественному образцу древних городов Великого Шелкового пути, привлек внимание посетителей. Кроме того, есть возможность поближе познакомиться с ремесленными изделиями, узнать о технике изготовления и даже приобрести понравившиеся предметы.

В зале палеонтологии собраны уникальные останки древних доисторических животных, а именно: скелеты тираннозавра, трехпалой лошади гиппариона, большерогого оленя, гигантского носорога (индрикотерия), мамонта и других существ, найденных учеными-палеонтологами и геологами на территории Казахстана. Зал оснащен современным информационным оборудованием. При создании экспозиции зала использовался передовой опыт ведущих музеев мира, таких как Парижский музей палеонтологии (Франция), Филдовский музей естественной истории (США), Лондонский музей естествознания (Великобритания), Берлинский музей естествознания (Германия). К разработке научной концепции зала были привлечены известные отечественные и зарубежные ученые-палеонтологи.

«Открытие зала палеонтологии» и Центра ремесленников – это важное событие не только для Национального музея РК, но и для всей страны. Уникальная экспозиция покажет посетителям доисторический Казахстан и, я уверен, станет важным для отечественной палеонтологии местом. А Центр ремесленников позволит нашим художникам заявить о себе, обменяться опытом с другими мастерами декоративно-прикладного искусства и в целом послужит развитию музейного маркетинга и менеджмента в стране», - подчеркнул министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.







