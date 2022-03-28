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    Центр религиозной информации открылся при ДУМК

    28 Марта 2022, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун месяца Рамазан при Духовном управлении мусульман Казахстана открылся Центр религиозной информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если у вас есть вопросы, касающиеся Ораза айт или религии, то при Духовном управлении мусульман Казахстана открылся Центр религиозной информации. Номер телефона, по которому верующим будут давать ответы – 333-30. В Центр можно звонить по коду города Нур-Султан», – сказал председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Верховный муфтий Казахстана разъяснил, кому разрешено не держать пост в месяц Рамазан.

    «Согласно шариату, соблюдение поста в месяц Рамазан – обязанность каждого мусульманина, достигшего сознательного возраста. Но, людям, находящимся в пути, больным или слабым здоровьем, если они опасаются ухудшения своего состояния, а также, если врач считает, что пост может привести к ухудшению здоровья, также беременным и кормящим женщинам шариат разрешает отложить соблюдение поста на другое время», – сказал председатель ДУМК на брифинге.

    Н. Таганулы сообщил, что в этом году месяц Рамазан начнется 2 апреля и завершится 1 мая в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане по согласованию между руководством духовных управлений мусульман трех стран.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Религия Общество ДУМК Ораза айт
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