Центр по поддержке детей с аутизмом и «культурный» дом появятся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде презентовали новый Центр поддержки детей с аутизмом. Там смогут получать психолого-педагогическую помощь более 600 маленьких карагандинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Долгожданный объект ежегодно смогут посещать до 700 детей. Предполагается не только социализация маленьких жителей нашей области, но и обучение их родителей. Для каждого подопечного предусмотрен индивидуальный педагог и отдельная программа обучения.

«В Год детей нам подарили современный центр. Благодаря государству наши дети смогут социализироваться, а у нас появилась надежда преодолеть все трудности. Надеюсь, что решатся и проблемы моего сына», – сказала мама особенного ребенка Ботагоз Мендегереева.

В центре будут работать 20 практических кабинетов, в том числе Монтессори, сенсорной интеграции и комнаты жизненных навыков. Специалисты прошли обучение у ведущих экспертов Казахстана по диагностике аутизма, прикладному анализу поведения, сенсорной интеграции. Детей в новом центре начнут принимать с ноября.

Наряду с появлением нового социального объекта в преддверии Дня Республики в Карагандинской области выдали квартиры 40 работникам культуры и искусства. Квартиры в отремонтированном доме распределяли по списку жилищной очереди в организациях культуры и искусства.

У детей Жанар Рахмановой, заведующей труппой Академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина, теперь будут свои комнаты.

«Мне 45 лет, одна воспитываю двоих несовершеннолетних детей. Всё это время мы жили на съёмных квартирах. Квартира трёхкомнатная, большая, места всем хватит», – говорит Жанар Рахманова.

«Радует, что среди вас есть как деятели культуры со стажем, так и молодые специалисты. Мы и дальше продолжим эту замечательную традицию. В течение ближайшего времени будут сданы ещё два рядом стоящих дома на 100 квартир», – поздравил новосёлов аким области Женис Касымбек.

Жилищные вопросы работников культуры и искусства в Карагандинской области начали решать по поручению Жениса Касымбека. Впервые 30 квартир выдали в 2021 году в Сарани и посёлке Актас. Также в регионе обеспечивают жильём врачей и учителей. Шахтёры, металлурги и работающая молодёжь жилищный вопрос решают с помощью льготной ипотеки. Работают и другие государственные программы. Одна из них – «Нұрлы жер». По этой программе квартиры ко Дню Республики получили 90 очередников из Темиртау.

Всего до конца года в Карагандинской области за счёт различных программ жильём обеспечат около 2 тысяч семей.