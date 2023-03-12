Центр охраны плода открылся в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Центр охраны плода открыли в Жетысуской области. Центр даст возможность своевременно диагностировать пороки развития плода, снизить заболеваемость и инвалидизацию среди детей, а также сократить младенческую смертность от врожденных пороков развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В центре проводится ультразвуковой и биохимический скрининг беременных женщин, который консультируют генетики и акушеры-гинекологи. При выявлении патологии развития плода в пренатальном консилиуме определяется тактика родоразрешения. Также в центре есть второй уровень ультразвуковой диагностики для подтверждения выявленной патологии плода.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Жетысуской области Лебаева Айгерим Бауыржановна отметила, что отделения оснащены необходимым оборудованием для проведения комбинированного генетического скрининга, включающего ультразвуковой и биохимический скрининг.

«Основным направлением центра является борьба с врожденными патологиями, устранение негативных факторов, влияющих на формирование плода, вопрос продления беременности при выявлении врожденных пороков развития и хромосомных аномалий, своевременное оказание необходимой медицинской помощи новорожденному. В отделе генетики проводится пренатальный биохимический скрининг на хромосомные аномалии и неонатальный скрининг на наследственные метаболические заболевания», - рассказала Айгерим Лебаева.

Для решения вопросов о дальнейшей тактике ведения или прерывания беременности с выявленными врожденными патологиями организована мультидисциплинарная комиссия с привлечением профильных специалистов в зависимости от характера патологии плода. На заседании комиссии семье разъясняются все последствия выявленного заболевания, прогноз для жизни и степень инвалидизации ребенка при решении пролонгировать беременность.

В дальнейшем в Центре охраны плода планируется проведение инвазивной пренатальной диагностики плода, что является конечным этапом в постановке диагноза «Хромосомная патология».