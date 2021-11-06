Центр обработки геологических данных создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создадут Центр обработки геологических данных. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сделать публичной геологическую информацию. В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 7, пунктом 7 статьи 74 и статьи 77 Кодекса государство обеспечивает открытый доступ к геологической информации, за исключением конфиденциальной и засекреченной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно Указу Президента от 13 сентября 2021 года № 659 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» создается Национальная геологическая служба Республики Казахстан», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, служба обеспечит качество и достоверность предоставляемой инвесторам и государству геологической информации путем совершенствования методов анализа, обработки и переинтерпретации геологических материалов в соответствии с международными стандартами.

«Для решения задачи по обеспечению хранения геологической информации в 2022-2025 гг. планируется строительство специализированного производственного здания для Республиканского геологического фонда и оснащение его современными системами хранения данных и системами информационной безопасности, соответствующими международным стандартам. Для повышения качества предоставляемой геологической информации предусматривается создание центра обработки геологических данных, оснащенного в соответствии с международными стандартами по IT, приобретение серверного оборудования для хранения, систематизации и доступа к данным и оборудования для обработки, анализа и интерпретации данных», - отметил Премьер.

Кроме того, планируется приобретение программного обеспечения для обработки, анализа и интерпретации данных различных производителей.

«Потребителями достоверной, качественной и оцифрованной геологической информации, соответствующей международным стандартам, будут являться как Правительство Республики Казахстан, так и национальные компании, инвесторы, недропользователи, научные организации и ВУЗы», - заключил А. Мамин.



