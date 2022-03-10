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    Центр обеспечения жильем появится в Казахстане

    10 Марта 2022, 16:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев рассказал о работе по созданию Центра обеспечения жильем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с новым механизмом текущая база очередников местных исполнительных органов будет передана в «Отбасы Банк» и постановка туда на учет прекращается. На базе «Отбасы банк» будет создан Центр обеспечения жильем, в который будут включены все граждане, нуждающиеся в жилье. На каждую заявку формируется цифровой портрет семьи, раскрывающий доходы, имущества и активы», - сказал Еркебулан Даулбаев на презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики».

    По его словам, Центр обеспечения жильем будет являться единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных, по гражданам РК, не имеющим жилья.

    Создание Центра по обеспечению жильем позволит применить принцип «одного окна», когда отпадает необходимость обращаться в несколько инстанций для того, чтобы подтвердить свой статус «нуждающегося в жилье», вставать в очередь, а затем обращаться в банк для получения займа.

    «В предлагаемой новой модели предоставления мер государственных поддержек, направленных на улучшение жилищных условий, распределение жилья будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. Очередникам с низкими доходами до 1-го прожиточного минимума на каждого члена семьи будут оказаны меры государственной поддержки в виде субсидирования арендных платежей за жилье, арендованное из частного жилищного фонда», - отметил вице-министр.

    Очередникам, которые располагают доходами выше 1-го прожиточного минимума, будут оказаны меры государственной поддержки в виде льготных жилищных займов для приобретения жилья в собственность.

    Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев озвучил планы по изменению статуса «Отбасы банка» в рамках совершенствования жилищной политики страны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Банки Жилье Экономика Общество МИИР РК
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