Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    «Центр непартийного наблюдения» примет участие в наблюдении за предстоящими выборами сельских акимов

    9 Июля 2021, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центр непартийного наблюдения примет участие в наблюдении за предстоящими выборами сельских акимов. Об этом заявил председатель организации Толеген Кунадилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Деятельность Центра непартийного наблюдения нацелена на системное участие в избирательном процессе через проведение наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках.

    Сегодня Центр имеет филиалы во всех областях и выражает свое намерение выступать за реализацию и защиту политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод в электоральный период на республиканском уровне.

    По словам председателя организации Толегена Кунадилова, организация примет активное участие в наблюдении за предстоящими выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

    «Граждане, которые имеют опыт в наблюдении, объединились и решили создать Республиканское общественное объединение «Центр непартийного наблюдения». Наша цель – проявлять строгую политическую непредвзятость. В день выборов, не мешая выборному процессу, необходимо наблюдать, фиксировать нарушения, оказывать содействие проведению честных выборов. Во всех участках будут наши наблюдатели, чтобы полностью охватить выборный процесс и в последующем дать свою оценку», - отметил Толеген Кунадилов.

    «Мы разрабатываем свой алгоритм действий, Кодекс чести. Наблюдатели должны быть беспристрастны к какому-либо кандидату или к политической партии, также не мешать ходу выборного процесса», - считает он.

    Отметим, что наблюдение за выборным процессом состоит из двух этапов: долгосрочный и краткосрочный.

    «Долгосрочный этап – наблюдение до выборов: равные ли возможности предоставляются кандидатам, нет ли никаких ущемлений, предоставляется ли возможность лицам с инвалидностью голосовать за кандидата. Наблюдатели будут следить за этими процессами. В краткосрочном этапе в день выборов с самого утра до вечера наблюдатели полностью наблюдают за процессом», - сказал председатель Центра непартийного наблюдения.

    Центр уже проводит цикл обучающих мероприятий для своих наблюдателей.

    «Предстоящие прямые выборы сельских акимов – серьезное событие, которое знаменует собой совершенно новый этап политической модернизации. Для наблюдения за соблюдением законности и прозрачности выборного процесса у нас сформирована команда с большим опытом в сфере наблюдения за выборами», - добавил Толеген Куандилов.

    Напомним, 25 июля единовременно состоятся выборы более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов будут проведены после истечения сроков их полномочий.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Выборы-2021 Выборы акимов
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски