Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ценообразование на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будет влиять на инфляционные процессы – глава Нацбанка

    7 Апреля 2023, 13:17

    АСТАНА. КАЗ ИНФОРМ - Главной задачей остается достижение устойчивой снижающейся траектории инфляции. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Назревшие реформы ценообразования на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будут прямо и косвенно влиять на инфляционные процессы. Однако в средне- и долгосрочном периоде рыночные цены благоприятно отразятся на развитии секторов нашей экономики и предсказуемости инфляционных процессов», - сказал Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка отметил, что реализовавшийся фискальный риск в виде увеличения государственных расходов и временный отход от фискальных правил также усиливает проинфляционные факторы.

    «Главной задачей остается достижение устойчивой снижающейся траектории инфляции. В этой связи Национальный банк в соответствии с ранее озвученной позицией принял решение сохранить базовую ставку на текущем уровне в целях поддержания процесса замедления инфляционных процессов. Наши дальнейшие действия будут зависеть от результатов обновленного прогноза в мае, в том числе новых данных и параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ», - пояснил Галымжан Пирматов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алихан Смаилов потребовал увеличить количество новых инвестпроектов в Улытауской области
    Круглый стол Казахстанско-Американского делового совета прошел в США
    Разработана концепция по управлению активами Нацфонда Казахстана до 2030 года
    Адаптивная и быстрая: как меняется экономика Узбекистана
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров