Цена нефти Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с января

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 11 января текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Стоимость Brent потеряла 2,6%, опустившись до $82,82 за баррель.

К вечеру 26 сентября стоимость Brent ускорила снижение и находится на уровне $82,69 за баррель (-2,75%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2022 года дешевеет на 2,77%, до $76,56 за баррель.

Ранее сообщалось, что в начале сентября цены на нефть выросли на 2%, достигнув отметки в 94,90 доллара за баррель.

Фото: Gettyimages.ru/Anton Petrus



