Целевые трансферты в проекте трехлетнего бюджета предусмотрены в объеме 3,7 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Целевые трансферты в проекте трехлетнего бюджета предусмотрены в объеме 3,7 трлн тенге, из них на 2023 год – 1,1 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в трехлетнем периоде регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено19,8 трлн тенге, из них на 2023 год – 6,2 трлн тенге или 29,3% от общих расходов бюджета», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По его словам, в ходе обсуждения законопроекта в Сенате по предложениям депутатов внесен ряд важных поправок, которые направлены на повышение качества жизни населения и развитие регионов.

«Часть предложений депутатов будет учтена при подготовке постановления о реализации бюджета за счет внутреннего перераспределения. Параметры проекта республиканского бюджета сбалансированы. В целом главный финансовый документ страны направлен на дальнейшее устойчивое развитие экономики и решение поставленных задач Главы государства», - заключил Ерулан Жамаубаев.