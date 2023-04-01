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    Целевые трансферты будут выделять для строительства объектов инфраструктуры биобезопасности в РК

    1 Апреля 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В приказ министра финансов об утверждении Правил рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие планируется внести изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен на портале Открытые НПА.

    В частности, в список предоставления целевых трансфертов на развитие дополнен новыми объектами строительства.

    Теперь в список включены также:

    - Центры инновационного творчества школьников (дворцы школьников на 500-600 мест, детские школы искусства на 150 мест);

    - объекты инфраструктуры биологической безопасности, осуществляющие обращение с патогенными биологическими агентами 1, 2, 3, 4 групп патогенности, в том числе обеспечения их физической защиты.

    В старой редакции приказа такие объекты отсутствовали.

    Отметим, что целевые трансферты на развитие также выделяются на строительство и реконструкцию:

    - объектов образования; приоритетных объектов образования местного значения, центров инновационного творчества школьников (дворцы школьников на 500-600 мест, детские школы искусства на 150 мест);

    - объектов здравоохранения; приоритетных объектов здравоохранения местного значения;

    - медико-социальных учреждений: психоневрологических медико-социальных учреждений, реабилитационных центров для лиц с инвалидностью, центров реабилитации и адаптации детей с инвалидностью;

    - газопроводов-отводов высокого давления от магистральных газопроводов и подводящих межпоселковых газопроводов высокого давления со строительством автоматизированных станций распределения газа;

    - арендного (коммунального) жилья по государственной (отраслевой) программе и другое.

    Документ на публичном обсуждении будет находиться до 12 апреля.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инфраструктурные проекты Строительство
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