Целесообразно оставить существующую многоуровневую пенсионную систему – Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поддерживает действующую в стране многоуровневую пенсионную систему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 2023 года, введение обязательных пенсионных взносов работодателя будет существенно способствовать увеличению размеров пенсионных выплат в будущем. Мировой опыт и наша отечественная практика показали стабильность существующей многоуровневой пенсионной системы с диверсифицированными источниками финансирования. В будущем накопительный компонент станет основным уровнем системы обеспечения пенсионных выплат», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодня объем пенсионных накоплений в ЕНПФ составляет 12,9 трлн тенге, количество индивидуальных пенсионных счетов активных вкладчиков достигло 9 млн.

«Кроме того, следует отметить, что государство гарантирует сохранность пенсионных взносов с учетом ежегодной инфляции. Национальный Банк осуществляет доверительное управление пенсионными активами с 2014 года. За этот же период уровень накопленной инфляции составил 90,68%, а совокупный доход пенсионных активов достиг 104,45%. В результате государственные гарантийные выплаты снизились с 12,8 млрд тенге до 1,4 млрд тенге. Учитывая изложенное, считаем целесообразным оставить существующую многоуровневую пенсионную систему», - говорится в ответе главы правительства.

Фото: primeminister.kz