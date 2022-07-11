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    Целесообразно оставить существующую многоуровневую пенсионную систему – Премьер-Министр РК

    11 Июля 2022, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поддерживает действующую в стране многоуровневую пенсионную систему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начиная с 2023 года, введение обязательных пенсионных взносов работодателя будет существенно способствовать увеличению размеров пенсионных выплат в будущем. Мировой опыт и наша отечественная практика показали стабильность существующей многоуровневой пенсионной системы с диверсифицированными источниками финансирования. В будущем накопительный компонент станет основным уровнем системы обеспечения пенсионных выплат», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, на сегодня объем пенсионных накоплений в ЕНПФ составляет 12,9 трлн тенге, количество индивидуальных пенсионных счетов активных вкладчиков достигло 9 млн.

    «Кроме того, следует отметить, что государство гарантирует сохранность пенсионных взносов с учетом ежегодной инфляции. Национальный Банк осуществляет доверительное управление пенсионными активами с 2014 года. За этот же период уровень накопленной инфляции составил 90,68%, а совокупный доход пенсионных активов достиг 104,45%. В результате государственные гарантийные выплаты снизились с 12,8 млрд тенге до 1,4 млрд тенге. Учитывая изложенное, считаем целесообразным оставить существующую многоуровневую пенсионную систему», - говорится в ответе главы правительства.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика ЕНПФ
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