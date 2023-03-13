Цель проекта «Ауыл аманаты» - повышение доходов сельского населения

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК и областного маслихата от Кызылординского областного филиала партии «AMANAT» встретились с жителями сельского округа Акжарма. Об этом передает МИА «Казинформ».

Выступая на встрече, кандидат в депутаты областного маслихата Аида Абибуллаева рассказала о приоритетах программы по развитию аула.

«AMANAT» с целью повышения доходов сельского населения запустил проект «Ауыл аманаты». До 2027 года мы будем осуществлять контроль за реализацией правительством более 100 инвестиционных проектов, касающихся села, и прилагать усилия к выделению средств на модернизацию инфраструктуры населенных пунктов», - сказала Аида Абибуллаева.