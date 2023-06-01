Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Цех по производству и переработке рыбной продукции горел в Костанае

    1 Июня 2023, 16:15

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — На территории жилого массив «Дружба» в Костанае горел цех, площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «На территории жилого массива Дружба по адресу ул. Молодежная 2 произошло возгорание в здании цеха по производству и переработке рыбной продукции. Из-за знойной жары и порывистого ветра огонь распространился на площади 400 м2. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ДЧС.

    Всего в ликвидации были задействованы 24 человек личного состава и 8 единиц техники, сотрудники «Центра медицины катастроф» и «Костанай-Су».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Видео Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге