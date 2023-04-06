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    Бывший вице-министр энергетики Шкарупа отсудил у Минфина 10 млн тенге

    6 Апреля 2023, 11:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Есильским районным судом города Астаны рассмотрено гражданское дело по иску Анатолия Шкарупы к Министерству финансов РК о взыскании компенсации морального вреда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда г.Астаны.

    Иск мотивирован тем, что истец приговором суда признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушений. Этим же приговором за оправданным истцом признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.

    Судом установлено:

    Истец в 2018 году задержан следственно-оперативной группой Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан и водворен в следственный изолятор по санкционированной следственным судом заочной мере пресечения в виде «Содержания под стражей».

    Приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды от 26 января 2021 года Шкарупа А.В. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного п.2) ч.4 ст.189 УК и оправдан ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения.

    В апреле 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

    В судебном заседании достоверно установлено, что в порядке главы 4 УПК за истцом признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

    Суд удовлетворил иск частично. Взыскана с Министерства финансов РК компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге.

    «Вывод суда обоснован тем, что в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождением в изоляции от общества путем применения меры пресечения в виде «содержание под стражей» истцу причинен моральные и нравственные страдания», - говорится в сообщении Есильского районного суда города Астаны.

    Решение суда не вступило в законную силу.

    Напомним, вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу арестовали 18 ноября 2018 года. Его и еще двоих подозреваемых обвинили в хищении средств, выделенных АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области.

    7 ноября 2018 года на заседании Совета безопасности в Акорде генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров сообщил, что не так давно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге. Однако в январе 2021 года Казыбекбийский районный суд Караганды оправдал бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды Минфин РК Минэнерго РК
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