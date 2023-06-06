Бывший соратник Трампа выдвигает свою кандидатуру на пост президента США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бывший вице-президент США Майк Пенс решил баллотироваться на пост президента страны от Республиканской партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

63-летний Пенс собирается официально начать свою кампанию с видео, выступления и общего собрания в штате Айова в среду.

Таким образом, Пенс станет соперником Дональда Трампа, с которым он работал в Белом доме четыре года с 2017 по 2021 год. Бывший президент в настоящее время лидирует в предвыборной гонке.

Большинство опросов общественного мнения показывают, что Пенс занимает третье место среди кандидатов на пост президента США от республиканцев.

Ожидается, что бывший губернатор штата Индианы и конгрессмен будет позиционировать себя как продолжателя консервативной программы администрации Трампа.

Стоит отметить, что Пенс дистанцировался от своего прежнего начальника после штурма Капитолия США в январе 2021 года.

Уже позже, в марте того же года бывший вице-президент заявил, что поддержка Трампом бунтовщиков «поставила под угрозу его семью и всех в Капитолии в тот день».

Майк Пенс потратил месяцы на то, чтобы заложить основу для своей президентской кампании и рассчитывает на хорошие результаты в штате Айова.

Религиозные консерваторы являются влиятельным избирательным блоком в штате и в 2016 году помогли сенатору от Техаса Теду Крузу с небольшим перевесом победить Трампа.

Но Пенсу придется конкурировать за избирателей-евангелистов с другими кандидатами в гонке, включая сенатора от Южной Каролины Тима Скотта и бывшего посла США в ООН Никки Хейли.

Не стоит забывать и о губернаторе штата Флорида Роне ДеСантисе, которого многие считают главным соперником Трампа. В настоящее время он занимает второе место в президентской гонке.



