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    Бывший директор перинатального центра Алматы выплатил 27-миллионный штраф

    15 Сентября 2021, 22:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Осужденный за взятки бывший директор перинатального центра Алматы выплатил 27-миллионный штраф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В июне 2021 года районным судом №2 Бостандыкского района города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего главного врача перинатального центра города Алматы, который был осужден за получение взятки (ст. 366 ч.3 п.4 УК РК).

    «В ходе судебного заседания осужденный Б.Г. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, а также заключил процессуальное соглашение, по которому обязался в течении 6 месяцев выплатить штраф в 35-кратном размере. Кроме того, приговором суда он был лишен возможности занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора», - сообщили в пресс-службе районного суда № 2 Бостандыкского районного суда Алматы

    На сегодня он выплатил штраф в полном размере 27 300 000 (двадцать семь миллионов триста тысяч) тенге.

    Приговор вступил в законную силу.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Коррупция Суды
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