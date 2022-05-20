Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Бывшего главного эколога Актюбинской области приговорили к тюремному сроку за взятку

    20 Мая 2022, 18:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия областного суда приговорила к 3 годам лишения свободы бывшего руководителя департамента экологии Актюбинской области Нуржана Аккула за взятку, ужесточив прежнее наказание в виде штрафа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как следует из материалов дела, Нуржан Аккул был признан виновным в получении взятки от предпринимателя в размере 400 тыс. тенге за выдачу экологического разрешения. Взятку он получил будучи руководителем управления природных ресурсов и недропользования. Весной 2020 года Нуржан Аккул был назначен главным экологом, а в феврале 2022 года он был уволен.

    Суд первой инстанции признал его виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в 12 млн тенге.

    «Судебная коллегия, учитывая общественную опасность совершенного преступления, а также личность подсудимого, совершившего тяжкое уголовное правонарушение, нарушившего тем самым принятую им присягу и профессиональную клятву, постановила назначить более строгое наказание в виде лишения свободы», - сообщается в пресс-релизе облсуда.

    Таким образом, по решению судебной коллегии Нуржан Аккул был приговорен к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Суды Регионы Общество Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая