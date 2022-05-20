Бывшего главного эколога Актюбинской области приговорили к тюремному сроку за взятку

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия областного суда приговорила к 3 годам лишения свободы бывшего руководителя департамента экологии Актюбинской области Нуржана Аккула за взятку, ужесточив прежнее наказание в виде штрафа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из материалов дела, Нуржан Аккул был признан виновным в получении взятки от предпринимателя в размере 400 тыс. тенге за выдачу экологического разрешения. Взятку он получил будучи руководителем управления природных ресурсов и недропользования. Весной 2020 года Нуржан Аккул был назначен главным экологом, а в феврале 2022 года он был уволен.

Суд первой инстанции признал его виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в 12 млн тенге.

«Судебная коллегия, учитывая общественную опасность совершенного преступления, а также личность подсудимого, совершившего тяжкое уголовное правонарушение, нарушившего тем самым принятую им присягу и профессиональную клятву, постановила назначить более строгое наказание в виде лишения свободы», - сообщается в пресс-релизе облсуда.

Таким образом, по решению судебной коллегии Нуржан Аккул был приговорен к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



