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    Бюст генерала армии Сагадата Нурмагамбетова открыли в Павлодаре

    23 Мая 2023, 19:23

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На территории департамента по делам обороны Павлодарской области прошла торжественная церемония открытия бюста с мемориальной доской в честь 99-летия Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы №1 первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В мероприятии приняли участие представители областного акимата, депутат Сената Парламента Серик Акылбай, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие воинских частей Павлодарского гарнизона, известные общественные деятели.


    «Для подрастающего поколения и нынешних военнослужащих генерал армии Сагадат Нурмагамбетов – пример добросовестного, самоотверженного служения и беззаветной преданности Родине. В следующем году страна отметит его столетие. Сегодняшнее событие имеет огромное значение для увековечивания памяти выдающегося сына казахского народа», – подчеркнул заместитель начальника департамента по делам обороны Павлодарской области подполковник Алмасбек Бухарбаев.

    Напомним, бюст с мемориальной доской установлен по инициативе Международного общественного благотворительного фонда имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

    Мероприятие завершилось исполнением песни «Сағадат» и торжественным маршем военнослужащих Павлодарского гарнизона.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Память Минобороны РК Павлодар
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