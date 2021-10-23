Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «Бюджет участия»: стартовало голосование за идеи жителей по благоустройству Алматы

    23 Октября 2021, 16:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках городского проекта «Бюджет участия» с 21 октября по 9 ноября включительно пройдет голосование за предложения жителей по благоустройству. Сбор заявок стартовал 23 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект «Бюджет участия» предполагает выделение на каждый из 8 районов Алматы из городского бюджета по 800 млн тенге (общая сумма проекта 6,4 млрд тенге). Максимальная стоимость одного проекта не должна превышать 58,3 млн тенге.

    К голосованию допущено 485 инициатив алматинцев. Наибольшее количество заявок поступило по благоустройству Алмалинского (107), Турксибского (77) и Наурызбайского (68) районов. Далее следуют Алатауский (65), Ауэзовский (47), Жетысуский (45), Медеуский (41) и Бостандыкский (35) районы.

    В числе проектов горожан: установка систем автоматического орошения и колонок питьевой воды; установка систем подземного накопления мусора; строительство детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак; благоустройство скверов, парков и общественных пространств; озеленение разделительных полос на дорогах и другие.

    Сделать выбор и проголосовать за понравившиеся проекты могут только жители, имеющие постоянную прописку в Алматы. Для удобства доступно онлайн-голосование и бумажное – при личном визите в районные акиматы или фронт-офис Open Almaty (проспект Абая, 90).

    Для онлайн-голосования необходимо:

    1. перейти в раздел «Голосование» на портале budget.open-almaty.kz;

    2. выбрать не более трех понравившихся проектных предложений;

    3. определить наиболее удобный способ подтверждения голосования – с помощью ЭЦП или ИИН (SMS-код).

    Для бумажного голосования необходимо:

    1. посетить любой районный акимат (с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) или фронт-офис Open Almaty (с 08:00 до 18:00), при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность;

    2. заполнить бумажную форму, выданную на месте;

    3. опустить заполненную форму в ящик для сбора голосов.

    Для допуска к реализации проектное предложение должно набрать более десяти голосов жителей, имеющих прописку в Алматы. Один житель может проголосовать только за три проектных предложения.

    Пилотный проект «Бюджет участия» впервые в Казахстане был реализован в 2019 году акиматом Алматы. На что направить бюджет города определяли сами алматинцы путем открытого обсуждения и голосования. Свою оценку инициативам горожан дали члены Общественного совета Алматы, эксперты, депутаты маслихата, представители НПО.

    Ранее сообщалось, что в Алматы строятся новые игровые и спортивные площадки по «Бюджету участия».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат НПО Общество Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау