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    Были созданы все условия для проведения честных выборов - спикер Сената

    24 Ноября 2022, 10:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам, заявил, что Парламенту предстоит совместная масштабная работа по реализации задач, поставленных Президентом страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этот очень важный для нашей страны период народ проголосовал и сделал свой выбор в пользу стратегических инициатив Главы государства и строительства Справедливого Казахстана. Созданы все необходимые условия для проведения открытых и честных выборов. Отечественные и международные наблюдатели констатировали, что голосование прошло в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Эти выборы подтверждают, что наша страна вступила в новый этап своего развития. Теперь нам предстоит совместная масштабная работа по реализации задач, поставленных Президентом страны. Мы все вместе должны реализовать приоритеты предвыборной программы Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания палаты.

    20 ноября состоялись выборы Президента РК. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Выборы Маулен Ашимбаев Президентские выборы - 2022
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