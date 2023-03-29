Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Была мысль снять свою кандидатуру с выборов – Даулет Турлыханов

    29 Марта 2023, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов прокомментировал инцидент с участием его сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следственные мероприятия идут. Он несовершеннолетний парень, еще раз скажу. Я перед четой Черновых извинился, готов был оказать помощь в их лечении, если они травмированы. Но, к сожалению, звонков от них не получал. В ближайшее время узнаете результаты следствия», - сказал Даулет Турлыханов в кулуарах Мажилиса.

    Депутат заверил журналистов, что не вмешивается в процесс.

    «Есть информация последняя, что они хотят пойти на примирение. Пусть следственные органы дадут оценку, потом дальше будем смотреть. Когда это случилось, я как родитель просил встречи с ними, встретился, сначала извинился, предложил помочь с лечением», - отметил он.

    Даулет Турлыханов заявил, что подумывал снять свою кандидатуру с выборов.

    «Я пришел работать на благо своего народа. В течение месяца я встречался с жителями, коллективами многих учреждений. Мои участники штаба собирали заявления в виде жалоб, существующих проблем. Мы составили перечень вопросов: нехватка школ, больниц, вопросы многодетных матерей», - добавил депутат.

    Ранее сообщалось, что семью юристов Анну Дмитриевич и ее супруга Олега Чернова избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК «Хулиганство». По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы.

    В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент обозначил конкретные цели перед новым Парламентом – Равшан Назаров
    Глава Нацбанка прокомментировал предложение мажилисмена по изменению условий жилищных госпрограмм
    Отзовут ли мандат депутата Жигули Дайрабаева после скандала вокруг его сыновей
    В Казахстане ожидается усиление взаимодействия между Парламентом и Правительством – азербайджанский эксперт
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров