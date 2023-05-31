Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Бухгалтера-кассира многопрофильной больницы осудили за растрату 32 млн тенге

    31 Мая 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женщина похитила и растратила деньги предприятия в сумме более 32 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

    31 мая межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении бухгалтера-кассира ГКП на праве ХВ «Городской многопрофильной больницы №2» акимата Астаны гражданке А. в присвоении и растрате с использованием служебного положения денежных средств предприятия в сумме более 32 млн тенге (статья 189 часть 4 пункт 2 УК).

    Преступление не относится к коррупционным.

    Согласно материалам дела, А. с использованием служебного положения, в период с 1 января 2021 года по 29 ноября 2022 года, путем присвоения и растраты похитила деньги предприятия в сумме более 32 млн тенге.

    «Вина подсудимой А. доказана признательными показаниями подсудимой, представителя потерпевшего, аудиторским отчетом, приходно-кассовыми ордерами. Суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние, полное и добровольное возмещение ущерба, юный возраст подсудимой (27 лет), привлечение к уголовной ответственности впервые. Отягчающие обстоятельства не установлены.

    Санкцией статьи 189 части 4 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

    Приговором суда А. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 189 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 10 лет», - сообщили в пресс-службе суда.

    Наказание в соответствии со статьей 63 УК назначено условно, с установлением в отношении осужденной на весь срок пробационного контроля.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Борьба с преступностью Коррупция Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева поместили под стражу на 2 месяца
    Экс-вице-министр Нуржан Альтаев подозревается в получении взяток на $135 тысяч
    Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения
    Еврокомиссия создает новый орган по борьбе с коррупцией
    Популярное
    1 Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
    2 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд